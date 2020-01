«Возможно, лучший в моей жизни». Свитолина восхищена своим ударом на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина осталась довольна одним из своих ударов в матче 2-го круга Australian Open против Лорен Дэвис из США.

«Возможно, мой лучший удар в жизни», — написала Свитолина в Twitter.

Probably the shot of my life ???? @australianopen pic.twitter.com/qLSHwlyWRX

— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 23, 2020

Свитолина победила со счетом 6:2, 7:6 (8:6) и в третьем круге встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой.