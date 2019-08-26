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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Винус Уильямс вышла во второй круг US Open

26 августа 2019, 23:18
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Американка Винус Уильямс вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Китая Чжэн Сайсай — 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина)  — Уитни Осуигве (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 6:0

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