Винус Уильямс вышла во второй круг US Open

Американка Винус Уильямс вышла во второй круг турнира «Большого шлема» US Open. В матче первого раунда она обыграла представительницу Китая Чжэн Сайсай — 6:1, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

В следующем круге Уильямс сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Уитни Осуигве (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Винус Уильямс (США) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:1, 6:0