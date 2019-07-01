Американка Винус Уильямс проиграла в первом круге Уимблдона. Она уступила своей соотечественнице Кори Гауфф – 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Во второй круг вышли датчанка Каролин Возняцки и Си Сувэй из Тайвани.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кори Гауфф (США, Q) – Винус Уильямс (США) – 6:4, 6:4

Каролин Возняцки (Дания, 14) – Сара Соррибес Тормо (Испания) – 5:4 отказ 2-го игрока

Си Сувэй (Тайвань, 28) - Елена Остапенко (Латвия) - 6:2, 6:2