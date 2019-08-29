Винус Уильямс после поражения от Свитолиной отметила игру соперницы

Американская теннисистка Винус Уильямс — о поражении в матче с украинкой Элиной Свитолиной (4:6, 4:6) во втором раунде US Open.

— Сегодня я многое делала правильно, — цитирует американку официальный сайт US Open. — Много хороших вещей, из которых можно взять позитив. Я хорошо подавала и хорошо играла. Из этого матча можно вынести много хорошего. Я скучала по Азии и провести там несколько матчей (на последующих турнирах WTA — прим. «СЭ»). Мне нравится видеть, что все больше американцев из разных слоев общества играют в теннис. Я большая сторонница американского тенниса и рада быть его частью. Очень люблю теннис. Он является движущей силой для меня во всех отношениях. Она (Свитолина) очень талантливая теннисистка и может еще прибавить. Она всегда очень хорошо играет против меня. У нее большое будущее.