Виландер считает, что Джокович может выиграть 25 турниров «Большого шлема»

Экс-первая ракетка мира Матс Вилландер выразил мнение, что Новаку Джоковичу по силам выиграть 25 турниров «Большого шлема». Он стал победителем Australian Open.

— Новак Джокович никогда не паникует, даже когда он устал или расстроен, — цитирует Виландера L'Equipe. — Я буду удивлен, если он не выиграет, по крайней мере, еще два турнира «Большого шлема «в этом году. Даже думаю, что он может выиграть 25 титулов до конца своей карьеры.

Рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема» принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру (20). У испанца Рафаэля Надаля 19, у самого Джоковича — 17.