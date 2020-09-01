Вихлянцева проиграла 16-летней американке Скотт в первом круге US Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева в первом круге US Open в двух сетах (6:7 (3:7), 2:6) уступила американке Катрине Скотт.

Встреча длилась час и 45 минут. Следующей соперницей Скотт станет ее соотечественница Аманда Анисимова.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Катрина Скотт (США, WC) — Наталья Вихлянцева (Россия) — 7:6 (7:3), 6:2

Джоанна Конта (Великобритания, 9) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 7:6 (9:7), 6:1