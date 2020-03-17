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Вашек Поспишил — о переносе Roland Garros: «Это безумие»

17 марта 2020, 21:54
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Чешский теннисист Вашек Поспишил раскритиковал решение о переносе Roland Garros из-за коронавируса. Ему не понравилась новая дата проведения турнира — с 20 сентября по 4 октября.

— Это безумие, — написал в своем Twitter Поспишил. — Roland Garros меняет даты проведения и переносится на неделю после US Open. Никто не спросил ни игроков, ни АТР. У нас нет права голоса в этом спорте.

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