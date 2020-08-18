В «пузыре» US Open обнаружен коронавирус

Пресс-служба Открытого первенства США сообщила, что в закрытой системе, созданной для участников турнира, обнаружен коронавирус.

Организаторы отмечают, что положительный тест сдал не игрок. Пока лишь одна из полутора тысяч взятых за пять дней проб оказалась положительной.

Напомним, что «Мастерс» в Цинциннати стартует 22 августа, а US Open — 31 августа.?