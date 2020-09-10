Бывший теннисист сборной России Андрей Ольховский поделился мнением об игре Даниила Медведева.

Накануне лучший теннисист России победил Андрея Рублева (7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:5)) в четвертьфинале открытого чемпионата США и теперь сыграет в пятницу с австрийцем Домиником Тимом. Во второй полуфинальной паре встретятся испанец Пабло Кареньо Буста и Александр Зверев из Германии.

— Думаю, что Медведев и Рублев друг для друга — неудобные соперники. Но, на мой взгляд, если Даниил продолжит показывать такой же теннис, как вчера, против него будет сложно любому. Единственное, у Медведева в первом сете получилось неудачное начало тай-брейка. А так особых минусов я не увидел, были только плюсы. Опять же мяч, который вытащил при счете 6:6 на тай-брейке, говорит о том, что Даня в хорошей форме.

Не думаю, что психологическая ответственность теперь сильно давит на Медведева и Тима — и у того и другого есть шансы выйти в финал. На мой взгляд Карреньо Буста был бы более удобен в качестве соперника по финалу. Потому что, Зверев лучше подает и, на мой взгляд, в целом играет острее.

Встреча 1/2 финала Открытого чемпионата США Медведев — Тим состоится в ночь с пятницы на субботу по московскому времени. (Антон Шабанов)