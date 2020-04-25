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US Open-2020 могут перенести в Индиан-Уэллс

09:35
Турнир «Большого шлема». Фото twitter.com/usopen.
Турнир «Большого шлема». Фото twitter.com/usopen.
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Розыгрыш US Open-2020 может пройти в Индиан-Уэллсе, сообщает Marca.

Сейчас Нью-Йорк, где традиционно проходит турнир, — один из самых пострадавших от эпидемии коронавируса городов, а на кортах US Open развернули временную больницу. Вероятность того, что Калифорния, где расположен Индиан-Уэллс, раньше восстановится от коронавируса, выше.

В Индиан-Уэллс проходит один из крупнейших турниров в календаре ATP и WTA, так что инфраструктура способна принять «Большой шлем».

Турнир в Индиан-Уэллс стал первым, который в этом году не состоялся из-за коронавируса. US Open должен стартовать 24 августа.

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