Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Уроженка Москвы Кенин обыграла Барти и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

30 января 2020, 08:10

Американка София Кенин обыграла Эшли Барти из Австралии в полуфиналк Australian Open. 21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Соперницей Кенин по решающему матчу станет победительница матча между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 14) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 7:6 (8:6), 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/2020/11/2/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
10
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир