Уроженка Москвы Кенин обыграла Барти и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»
30 января 2020, 08:10
Американка София Кенин обыграла Эшли Барти из Австралии в полуфиналк Australian Open. 21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».
Соперницей Кенин по решающему матчу станет победительница матча между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
София Кенин (США, 14) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 7:6 (8:6), 7:5
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