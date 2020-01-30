Уроженка Москвы Кенин обыграла Барти и впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема»

Американка София Кенин обыграла Эшли Барти из Австралии в полуфиналк Australian Open. 21-летняя уроженка Москвы впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Соперницей Кенин по решающему матчу станет победительница матча между Симоной Халеп и Гарбинье Мугурусой.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

София Кенин (США, 14) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 7:6 (8:6), 7:5