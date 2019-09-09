«Ты в порядосе, ты можешь». Слуцкий болеет за Медведева
00:33
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий болеет за россиянина Даниила Медведева в финале US Open против испанца Рафаэля Надаля (5:7, 1:1, идет второй сет).
— Давай, Даня, давай-давай. Тяжело против Надаля, легко быть не может. Ты в порядосе, ты можешь, — сказал Слуцкий в сториз своего Instagram.
«Ты в порядосе, ты можешь». Слуцкий болеет за Медведева pic.twitter.com/2PQ6B8eRgv— Слуцкий в Европе (@welcomeleonid) 8 сентября 2019 г.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...