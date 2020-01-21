«Трудно сказать, что будет через год». Шарапова не знает, был ли это ее последний Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова ответила на вопрос, в последний ли раз она сыграла на Australian Open. В первом раунде она проиграла хорватке Донне Векич (3:6, 4:6).

— Мне посчастливилось быть здесь благодаря Крейгу (Тайли, директору турнира — Прим. «СЭ») и команде, которые позволили мне быть частью этого события, — цитирует россиянку Tennis.com. — Был ли это мой последний Australian Open? Мне сложно сказать, что случится через 12 месяцев.

Россиянка покинет топ-350 рейтинга WTA. Ей нужно было защищать очки, добытые в прошлом году. Тогда она дошла до четвертого раунда. Сейчас она занимает 145-ю позицию.

Шарапова — победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Она пропустила большую часть прошлого сезона из-за проблем со спиной.