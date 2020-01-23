Тим в пяти сетах обыграл Болта на Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим обыграл австралийца Алекса Болта (6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2) в матче второго раунда Australian Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался три часа и 22 минуты. В следующем раунде австриец сыграет с победителем пары Тейлор Фритц (США) — Кевин Андерсон (ЮАР).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Доминик Тим (Австрия, 5) — Алекс Болт (Австралия, WC) — 6:2, 5:7, 6:7(5:7), 6:1, 6:2