Тим считает, что Джокович демонстрирует лучший теннис в своей жизни

Австрийский теннисист Доминик Тим поделился ожиданиями от полуфинального матча с сербом Новаком Джоковичем на Roland Garros.

– Я в полуфинале в четвертый раз, – цитирует австрийца ATP Tour. – Невероятно сложно выиграть турнир "Большого шлема", особенно для нас, игроков, которые еще не делали этого. Потому что, если все пойдет нормально, мы должны обыграть двух игроков с 15 или более подобными победами.

Но я выйду на корт и попробую все, конечно. Новак снова в очень хорошей форме, возможно, играет в лучший теннис в своей жизни. Я нахожусь в полуфинале, возможно, с тремя лучшими игроками всех времен, так что каждый может увидеть, насколько это тяжело для меня.