Тим победил Рууда и вышел в четвертый круг Roland Garros

Австриец Доминик Тим обыграл Каспера Рууда из Норвегии в третьем круге Roland Garros. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

Соперник третьего номера «посева» определится в матче Стэна Вавринки и Юго Гастона, которые играют в эти минуты.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Тим (Австрия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 28) — 6:4, 6:3, 6:1