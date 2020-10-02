Тим победил Рууда и вышел в четвертый круг Roland Garros
15:09
Австриец Доминик Тим обыграл Каспера Рууда из Норвегии в третьем круге Roland Garros. Матч продолжался 2 часа 17 минут.
Соперник третьего номера «посева» определится в матче Стэна Вавринки и Юго Гастона, которые играют в эти минуты.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Доминик Тим (Австрия, 3) — Каспер Рууд (Норвегия, 28) — 6:4, 6:3, 6:1
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