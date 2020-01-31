Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open

Австрийский теннисист Доминик Тим в полуфинале Australian Open обыграл немца Александра Зверева со счетом 3:6, 6:4, 7:6, 7:6.

Матч длился 3 часа 42 минуты. Австриец сделал 9 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и взял 4 брейк-пойнта из 9. Немец 16 раз подал на вылет, сделал 3 двойные ошибки и выиграл 5 брейков из 14.

В финале Тим встретится с сербом Новаком Джоковичем, который обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Доминик Тим (Австрия, 5) — Александр Зверев (Германия, 7) — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4)