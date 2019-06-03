Тим обыграл Монфиса и вышел в четвертьфинал Roland Garros

Австриец Доминик Тим вышел в следующий раунд турнира "Большого шлема" Roland Garros, обыграв в трех сетах француза Гаэля Монфиса – 6:4, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

В четвертьфинале четвертая ракетка мира Тим встретится с победителем пары Карен Хачанов (Россия) – Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Доминик Тим (Австрия, 4) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:4, 6:4, 6:2