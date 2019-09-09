Тарпищев считает, что Медведев провел выдающийся финал

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев — о финале US Open. В финальном матче испанец Рафаэль Надаль победил россиянина Даниила Медведева (7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4).

— Это был выдающийся матч и выдающийся турнир для Медведева. К сожалению, не хватило удачи, в начале пятого сета преимущество Дани было значительным, и надо такие моменты реализовывать, — цитирует Тарпищева ТАСС. — В любом случае Медведеву есть куда расти, и это радует. Сейчас же ему нужно отдохнуть после такого похода.

А американцы кричали «Медведев!» Наш теннисист проиграл сумасшедший финал US Open