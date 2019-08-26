Тарпищев считает, что Кузнецова способна пройти дальше всех представительниц России на US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Светлана Кузнецова способна пройти дальше всех из представительниц России на турнире «Большого шлема» US Open.

— Что касается девушек, то в этом году мы не рассчитываем, что они далеко пройдут, — приводит ТАСС слова Тарпищева. — Касаткина в себя потихоньку приходит, но первый же соперник в США — Конта. Если сумеет справиться со скоростью полета мяча, то будут шансы победить. Успешного выступления можно ждать от Кузнецовой. Турнир в Цинциннати показал, что она находится в хорошей форме и может обыграть любую. Вообще, у женщин нет яркого лидера в турнире, на первый план выходит вопрос психологии