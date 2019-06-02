Тарпищев оценил выступление российских теннисисток на Roland Garros

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисисток на турнире "Большого шлема" Roland Garros.

​Напомним, что в субботу последняя из россиянок – Екатерина Александрова – завершила выступление соревнованиях, уступив испанке Алене Большовой-Задойновой в матче третьего круга – 2:6, 5:7.

​– Говоря о выступлении девушек на Roland Garros, можно сказать так: молодые не созрели, ветераны не смогли, – приводит ТАСС слова Тарпищева. – Молодежь играет неровно. Та же Потапова – то блеск, то треск. Нервная система не выдерживает ритм двухнедельного турнира.