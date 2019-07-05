Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона, Возняцки вылетела

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. Восьмая ракетка турнира одолела Марию Саккари из Греции.

14-я "сеяная" Каролин Возняцки уступила Чжан Шуай. При этом в первом сете датчанка вела 4:0 и 40:15 в пятом гейме.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 8) - Мария Саккари (Греция, 31) - 6:3, 6:7 (1:7), 6:2

Чжан Шуай (Китай) - Каролин Возняцки (Дания, 14) - 6:4, 6:2