Свитолина отметила, что хорошо справлялась с давлением в матче против Конты

Украинская теннисистка Элина Свитолина — о победе над британкой Джоанной Контой (6:4, 6:4) в 1/4 финала US Open.

— Не каждый день доводится играть в 1/4 финала турнира «Большого шлема». А выиграть в нем — это нечто особенное, — цитирует украинку официальный сайт турнира. — Я очень довольна тем, как я справлялась с давлением. Я с облегчением восприняла то, что подавала на матч. При счете 5:3 у меня был матчбол. Я была очень близка к победе, но и очень далека, потому что мне нелегко подавать под таким давлением. В своей карьере я иду шаг за шагом. У меня было несколько непростых матчей здесь, пока я не начала побеждать. Некоторые из поражений были болезненными, но я думаю, что это добавило мне уверенности и, возможно, помогло в некоторых матчах.

В полуфинале Свитолина сыграет с Сереной Уильямс.