Свитолина обыграла Винус Уильямс в первом круге Roland Garros

Украинка Элина Свитолина вышла во второй круг турнира "Большого шлема" Roland Garros. В матче первого раунда она обыграла американку Винус Уильямс - 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

Соперницей Свитолина станет ее соотечественница Катерина Козлова.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 9) - Винус Уильямс (США) - 6:3, 6:3