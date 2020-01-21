Свитолина обыграла Бултер в первом раунде Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла британку Кэти Бултер (6:4, 7:5) в первом раунде Australian Open.

Матч продолжался один час и 21 минуту. В следующем раунде украинка сыграет с американкой Лорен Дэвис.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:4, 7:5

Кэтрин Беллис (США) — Татьяна Мария (Германия) — 6:0, 6:2

Лаура Зигемунд (Германия) — Коко Вандевеге (США, WC) — 6:1, 6:4