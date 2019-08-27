Свитолина и Саккари — во втором круге US Open
01:15
Украинка Элина Свитолина в первом круге US Open взяла верх над американкой Уитни Осигве — 6:1, 7:5. За право выйти в третий раунд пятая ракетка турнира сразится с Винус Уильямс.
В парллельной встрече гречанка Мария Саккари разгромила итальянку Камилу Джорджи — 6:1, 6:0
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 5) — Уитни Осигве (США) — 6:1, 7:5
Мария Саккари (Греция, 30) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 6:0