Украинка Элина Свитолина в первом круге US Open взяла верх над американкой Уитни Осигве — 6:1, 7:5. За право выйти в третий раунд пятая ракетка турнира сразится с Винус Уильямс.

В парллельной встрече гречанка Мария Саккари разгромила итальянку Камилу Джорджи — 6:1, 6:0

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 5) — Уитни Осигве (США) — 6:1, 7:5

Мария Саккари (Греция, 30) — Камила Джорджи (Италия) — 6:1, 6:0