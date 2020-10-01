Стивенс проиграла во втором круге Roland Garros, Жабер прошла в третий круг
1 октября 2020, 17:54
Американка Слоан Стивенс уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт в матче второго круга Roland Garros — 4:6, 6:4, 2:6.
В параллельных матчах теннисистка из Туниса Онс Жабер выбила японку Нао Хибино, румынка Патрича Мария Тиг победила американку Кристину Макхэйл, а француженка Клара Бюрель прошла словенку Каю Юван.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Слоан Стивенс (США, 29) — 6:4, 4:6, 6:2
Патрича Мария Тиг (Румыния) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:3
Онс Жабер (Тунис, 30) — Нао Хибино (Япония) — 7:6 (7:4), 6:4
Клара Бюрель (Франция, WC) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (8:6), 6:2
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