Стивенс проиграла во втором круге Roland Garros, Жабер прошла в третий круг

Американка Слоан Стивенс уступила испанке Пауле Бадосе Хиберт в матче второго круга Roland Garros — 4:6, 6:4, 2:6.

В параллельных матчах теннисистка из Туниса Онс Жабер выбила японку Нао Хибино, румынка Патрича Мария Тиг победила американку Кристину Макхэйл, а француженка Клара Бюрель прошла словенку Каю Юван.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Слоан Стивенс (США, 29) — 6:4, 4:6, 6:2

Патрича Мария Тиг (Румыния) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 30) — Нао Хибино (Япония) — 7:6 (7:4), 6:4

Клара Бюрель (Франция, WC) — Кая Юван (Словения) — 7:6 (8:6), 6:2