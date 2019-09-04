Стэн Вавринка: «Медведев сейчас очень силен»

Швейцарец Стэн Вавринка после поражения от россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open в интервью Le Matin отметил, что соперник сейчас очень силен. Также он рассказал, что полтора дня провел в постели из-за гриппа.

— Казалось, что вы вернулись в игру в третьем сете, но затем внезапно проиграли. Что случилось?

— В целом, думаю, что Даниил сейчас очень силен, и у него сложный стиль игры. Я не начал хорошо, и это было уже проблематично. Не мог найти правильный ритм, правильный баланс между защитой и атакой. Я сыграл не лучшим, без сомнения.

— Вы провели полтора дня в постели с гриппом, не имея возможности тренироваться. Вы сожалеете, что у вас не было больше энергии, чтобы столкнуться с такой сложной ситуацией?

— Конечно, я сожалею об этом. Но это часть турниров «Большого шлема», с этим надо жить. От начала и до конца мне не хватало всего: напряженности, мобильности, четких идей.

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