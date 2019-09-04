Стэн Вавринка: «Медведев может выиграть US Open, но не думаю, что он сделает это»
03:11
Швейцарец Стэн Вавринка после поражения от россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open в интервью Le Matin отметил, что российский теннисист вряд ли выиграет турнир. Хотя, по его мнению, шансы на это есть.
— Как вы думаете, Медведев может выиграть турнир?
— Может, конечно. Но я сомневаюсь, что он сделает это.
— Почему?
— Потому что он выглядит все более и более уставшим, и потому что ему придется сыграть с еще более сильными соперниками. Но это только мое мнение. На самом деле он всего в двух матчах от титула.