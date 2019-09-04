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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Стэн Вавринка: «Медведев может выиграть US Open, но не думаю, что он сделает это»

03:11
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Швейцарец Стэн Вавринка после поражения от россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open в интервью Le Matin отметил, что российский теннисист вряд ли выиграет турнир. Хотя, по его мнению, шансы на это есть.

— Как вы думаете, Медведев может выиграть турнир?

— Может, конечно. Но я сомневаюсь, что он сделает это.

— Почему?

— Потому что он выглядит все более и более уставшим, и потому что ему придется сыграть с еще более сильными соперниками. Но это только мое мнение. На самом деле он всего в двух матчах от титула.

US Close. Как Америка пытается закрыть Медведева

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