Соболенко обыграла Азаренко на US Open

Белоруска Арина Соболенко переиграла соотечественницу Викторию Азаренко в первом круге турнира US Open. В других встречах датчанка Каролин Возняцки одолела китаянку Ван Яфань, испанка Алена Большова выиграла у чешки Барборы Стрыцовой, а Тимеа Бабош из Венгрии одолела испанку Карлу Суарес Наварро.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 3:6, 6:3, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:3, 6:3

Донна Векич (Хорватия, 23) — Ришел Хогенкамп (Голландия, Q) — 7:6 (7:4), 6:3

Алена Большова (Испания) — Барбора Стрыцова (Чехия, 31) — 6:3, 0:6, 6:1

Кристина Плишкова (Чехия) — Диан Парри (Франция, WC) — 6:4, 6:3

Сорана Кирстя (Румыния) — Катержина Синякова (Чехия) — 7:5, 6:2

Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — Карла Суарес Наварро (Испания, 28) — 6:2 отказ 2-го игрока

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:2, 6:2

Айла Томлянович (Австралия) — Мария Боузкова (Чехия) — 1:6, 7:5, 6:1

Каролин Возняцки (Дания, 19) — Ван Яфань (Китай) — 1:6, 7:5, 6:3