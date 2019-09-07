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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде

00:17

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде, обыграв американок Каролин Долхайд и Ваню Кинг — 4:6, 6:3,6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 22 минуты.

В финале Соболенко и Мертенс встретятся с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Полуфинал

Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 4) — Каролин Долхайд/Ваня Кинг — 4:6, 6:3, 6:4

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