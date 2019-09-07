Соболенко и Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элисе Мертенс вышли в финал US Open в парном разряде, обыграв американок Каролин Долхайд и Ваню Кинг — 4:6, 6:3,6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 22 минуты.

В финале Соболенко и Мертенс встретятся с белоруской Викторией Азаренко и австралийкой Эшли Барти