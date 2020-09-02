Соболенко, Говорцова, Векич и Большова вышли во второй круг US Open

Завершились все матчи первого круга турнира «Большого шлема» US Open. Белорусские теннисистки Арина Соболенко и Ольга Говорцова одержали победы и вышли во второй круг, как и Алена Большова, представляющая Испанию, и хорватка Донна Векич.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Онс Жабер (Тунис, 27) — Катаржина Кава (Польша) — 6:2, 7:6 (8:6)

Кайя Канепи (Эстония) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Осеан Доден (Франция) — 7:6 (7:1), 6:4

Алена Большова (Испания) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 7:6 (7:3), 6:2

Ольга Говорцова (Белоруссия) — Азиа Мухаммед (США) — 6:1, 6:2

Слоан Стивенс (США, 26) — Михаэла Бузарнеску (Румыния) — 6:3, 6:3

Патрича Мария Тиг (Румыния) — Куруми Нара (Япония) — 6:1, 6:0

Мария Саккари (Греция, 15) — Штефани Фегеле (Швейцария) — 6:3, 3:6, 7:5

Бернарда Пера (США) — Зарина Дияс (Казахстан) — 7:6 (7:4), 6:0

Сачия Викери (США, WC) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:2, 6:4

Донна Векич (Хорватия, 18) — Кристина Плишкова (Чехия) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4

Кэтрин Макнелли (США) — Виктория Кузьмова (Словакия) — 6:4, 6:1