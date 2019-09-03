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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Шварцман обыграл Александра Зверева и вышел в четвертьфинал US Open

3 сентября 2019, 00:21

Аргентинец Диего Шварцман вышел в четвертьфинал US Open. 20-й номер «посева» победил шестую ракетку мира Александра Зверева из Германии в четырех сетах.

В четвертьфинале Шварцман встретится с победителем матча между Марином Чиличем и Рафаэлем Надалем.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Диего Шварцман (Аргентина, 20) — Александр Зверев (Германия, 6) — 3:6, 6:2, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2019/1/35/

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