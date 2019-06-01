18:25 | Теннис — "Большой шлем"

Штруфф обыграл Чорича и сыграет с Джоковичем в 1/8 Roland Garros

0
Обсудить

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл хорвата Борна Чорича в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9. Встреча продолжалась 4 часа 25 минут

В 1/8 финала Штруфф сыграет с сербом Новаком Джоковичем

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 42 661 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Третий круг 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Борна Чорич (Хорватия, 13) - 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9

Все о теннисе - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ