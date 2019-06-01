Штруфф обыграл Чорича и сыграет с Джоковичем в 1/8 Roland Garros

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф обыграл хорвата Борна Чорича в матче третьего круга турнира "Большого шлема" Roland Garros - 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9. Встреча продолжалась 4 часа 25 минут
В 1/8 финала Штруфф сыграет с сербом Новаком Джоковичем.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) - Борна Чорич (Хорватия, 13) - 4:6, 6:1, 4:6, 7:6 (7:1), 11:9
Загрузка...