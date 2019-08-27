Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6.

Теннисистки провели 22 встречи, из которых Шарапова выиграла две — финал Уимблдона в 2004 году и финал турнира в Лос-Анджелесе в конце того же года. Также в 2018 году в четветом круге Roland Garros Серена отказалась от борьбы, сославшись на травму.