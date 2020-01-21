Шарапова проиграла Векич в первом круге Australian Open

Мария Шарапова в первом круге Australian Open уступила хорватке Донне Векич — 3:6, 4:6. Россиянка во втором сете вела 4:2, но упустила преимущество. Продолжительность противостояния составила 1 час и 21 минуту.

Мария пропустила большую часть прошлого сезона из-за травмы спины.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49 100 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Донна Векич (Хорватия, 19) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 6:3, 6:4

Ван Цян (Китай, 27) — Полин Пармантье (Франция, WC) — 7:6 (7:2), 6:3

Елена Рыбакина (Казахстан, 29) — Бернарда Пера (США) — 6:3, 6:2

Элисон Риске (США, 18) — Ван Яфань (Китай) — 7:6 (7:5), 2:6, 6:3

Аранча Рус (Голландия) — Магда Линетт (Польша) — 1:6, 6:3, 6:4