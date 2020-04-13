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Шарапова проиграла Сабатини в финале виртуального US Open

13 апреля 2020, 23:40
Габриэла Сабатини. Фото Instagram
Габриэла Сабатини. Фото Instagram

Аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини победила в виртуальном розыгрыше US Open. Матчи «проводились» в виде голосования болельщиков в Twitter. В них принимали участие победительницы прошлых лет.

В финальном матче Сабатини противостояла россиянка Мария Шарапова. За нее отдал голоса 41 процент поклонников, за Сабатини — 59.

Реальный US Open Сабатини выиграла 30 лет назад, в 1990 году.

Ранее у мужчин в аналогичном «турнире» победил представитель России Марат Сафин.

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