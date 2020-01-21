Шарапова проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд

В первом круге Открытого чемпионата Австралии Мария Шарапова проиграла хорватке Донне Векич и продлила серию поражений на турнирах WTA до четырех матчей. Россиянка повторила худший результат в карьере, который пришелся на сезон-2018, по три раза кряду Мария уступала в 2003, 2011, 2015 и 2019 годах.

Самые продолжительные серии поражений Марии Шараповой на турнирах WTA

Сезон Город Стадия Соперник Счет Игры 2018 Australian Open 3-й круг Ангелик Кербер Германия 1:6, 3:6 4 Доха 1-й круг Моника Никулеску Румыния 6:4, 4:6, 3:6 Индиан-Уэллс 1-й круг Наоми Осака Япония 4:6, 4:6 Штутгарт 1-й круг Каролин Гарсия Франция 6:3, 6:7 (6:8), 4:6 2019-2020 Цинциннати 2-й круг Эшли Барти Австралия 4:6, 1:6 4 US Open 1-й круг Серена Уильмс США 1:6, 1:6 Брисбен 1-й круг Дженнифер Брэйди Австралия 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) Australian Open 1-й круг Донна Векич Хорватия 3:6, 4:6 2003 Australian Open 1-й круг Клара Коукалова Чехия 4:6, 6:7 (6:8) 3 Индиан-Уэллс 1-й круг Саманта Ривз США 3:6, 6:1, 0:6 Кей-Бискейн 1-й круг Элс Калленс Бельгия 6:7 (3:7), 1:6 2011 Токио 1/4 финала Петра Квитова Чехия 3:4 (отказ) 3 Итоговый турнир Гр.турнир На Ли Китай 6:7 (4:7), 4:6 Итоговый турнир Гр.турнир Саманта Стосур Австария 1:6, 5:7 2015 Индиан-Уэллс 4-й круг Флавия Пеннетта Италия 6:3, 3:6, 2:6 3 Майами 2-й круг Дарья Гаврилова Австралия 6:7 (4:7), 3:6 Штутгарт 2-й круг Ангелик Кербер Германия 6:2, 5:7, 1:6 2019 Мальорка 2-й круг Ангелик Кербер Германия 2:6, 3:6 3 1-й круг Полин Пармантье Франция 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ) Торонто 1-й круг Аннет Контавейт Эстония 6:4, 3:6, 4:6

Шарапова в седьмой раз в карьере (и третий подряд) покинул турнира «Большого шлема» после поражения в первом круге. Два поражения россиянки пришлись на сезон-2003 — первый для нее на высшем уровне, еще четыре — на шесть последних турниров.

Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров «Большого шлема»

Год Турнир Соперница Счет 2003 Australian Open Клара Коукалова Чехия 4:6, 6:7 (6:8) 2003 Roland Garros Маги Серна Испания 3:6, 3:6 2010 Australian Open Мария Кириленко Россия 6:7 (4:7), 6:3, 4:6 2018 Wimbledon Виталия Дьяченко Россия 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6 2019 Wimbledon Полин Пармантье Франция 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ) 2019 US Open Серена Уильямс США 1:6, 1:6 2020 Australian Open Донна Векич Хорватия 3:6, 4:6

Экс-первая ракетка мира выиграла два из девяти последних матчей. После восстановления от травмы, полученной на турнире в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года, Шарапова обыграла только словачку Викторию Кузьмову в Мальорке и американку Эллисон Риске в Цинциннати. После окончания дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла только 62,32% матчей (43 из 69), тогда как ранее побеждала в 80,46% встреч (601 из 746).

Соотношение победы и поражений Марии Шараповой по сезонам