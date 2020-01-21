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Шарапова проиграла четвертый матч подряд и повторила личный антирекорд

21 января 2020, 14:55
21 января. Мельбурн. Мария Шарапова. Фото Reuters
21 января. Мельбурн. Мария Шарапова. Фото Reuters
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В первом круге Открытого чемпионата Австралии Мария Шарапова проиграла хорватке Донне Векич и продлила серию поражений на турнирах WTA до четырех матчей. Россиянка повторила худший результат в карьере, который пришелся на сезон-2018, по три раза кряду Мария уступала в 2003, 2011, 2015 и 2019 годах.

Самые продолжительные серии поражений Марии Шараповой на турнирах WTA

Сезон

Город

Стадия

Соперник

Счет

Игры

2018

Australian Open

3-й круг

Ангелик Кербер Германия

1:6, 3:6

4

Доха

1-й круг

Моника Никулеску Румыния

6:4, 4:6, 3:6

Индиан-Уэллс

1-й круг

Наоми Осака Япония

4:6, 4:6

Штутгарт

1-й круг

Каролин Гарсия Франция

6:3, 6:7 (6:8), 4:6

2019-2020

Цинциннати

2-й круг

Эшли Барти Австралия

4:6, 1:6

4

US Open

1-й круг

Серена Уильмс США

1:6, 1:6

Брисбен

1-й круг

Дженнифер Брэйди Австралия

6:3, 1:6, 6:7 (3:7)

Australian Open

1-й круг

Донна Векич Хорватия

3:6, 4:6

2003

Australian Open

1-й круг

Клара Коукалова Чехия

4:6, 6:7 (6:8)

3

Индиан-Уэллс

1-й круг

Саманта Ривз США

3:6, 6:1, 0:6

Кей-Бискейн

1-й круг

Элс Калленс Бельгия

6:7 (3:7), 1:6

2011

Токио

1/4 финала

Петра Квитова Чехия

3:4 (отказ)

3

Итоговый турнир

Гр.турнир

На Ли Китай

6:7 (4:7), 4:6

Итоговый турнир

Гр.турнир

Саманта Стосур Австария

1:6, 5:7

2015

Индиан-Уэллс

4-й круг

Флавия Пеннетта Италия

6:3, 3:6, 2:6

3

Майами

2-й круг

Дарья Гаврилова Австралия

6:7 (4:7), 3:6

Штутгарт

2-й круг

Ангелик Кербер Германия

6:2, 5:7, 1:6

2019

Мальорка

2-й круг

Ангелик Кербер Германия

2:6, 3:6

3

1-й круг

Полин Пармантье Франция

6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)

Торонто

1-й круг

Аннет Контавейт Эстония

6:4, 3:6, 4:6

Шарапова в седьмой раз в карьере (и третий подряд) покинул турнира «Большого шлема» после поражения в первом круге. Два поражения россиянки пришлись на сезон-2003 — первый для нее на высшем уровне, еще четыре — на шесть последних турниров.

Поражения Марии Шараповой в первых кругах турниров «Большого шлема»

Год

Турнир

Соперница

Счет

2003

Australian Open

Клара Коукалова Чехия

4:6, 6:7 (6:8)

2003

Roland Garros

Маги Серна Испания

3:6, 3:6

2010

Australian Open

Мария Кириленко Россия

6:7 (4:7), 6:3, 4:6

2018

Wimbledon

Виталия Дьяченко Россия

7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6

2019

Wimbledon

Полин Пармантье Франция

6:4, 6:7 (4:7), 0:5 (отказ)

2019

US Open

Серена Уильямс США

1:6, 1:6

2020

Australian Open

Донна Векич Хорватия

3:6, 4:6

Экс-первая ракетка мира выиграла два из девяти последних матчей. После восстановления от травмы, полученной на турнире в Санкт-Петербурге в феврале прошлого года, Шарапова обыграла только словачку Викторию Кузьмову в Мальорке и американку Эллисон Риске в Цинциннати. После окончания дисквалификации за применение мельдония Мария выиграла только 62,32% матчей (43 из 69), тогда как ранее побеждала в 80,46% встреч (601 из 746).

Соотношение победы и поражений Марии Шараповой по сезонам

Сезон

Титулы

Победы

Поражения

% побед

2001

0

0

1

0,00%

2002

0

28

5

84,85%

2003

2

38

13

74,51%

2004

5

55

15

78,57%

2005

3

53

12

81,54%

2006

5

59

9

86,76%

2007

1

40

11

78,43%

2008

3

32

4

88,89%

2009

1

31

9

77,50%

2010

2

33

11

75,00%

2011

2

43

14

75,44%

2012

3

60

11

84,51%

2013

2

37

7

84,09%

2014

4

49

13

79,03%

2015

2

39

9

81,25%

2016

0

4

1

80,00%

2017

1

16

6

72,73%

2018

0

20

11

64,52%

2019

0

7

7

50,00%

2020

0

0

2

0,00%

Итого

36

644

171

79,02%

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