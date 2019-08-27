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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Шарапова покинет топ-100 рейтинга WTA

04:32

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6. Мария выпадет из топ-100 рейтинга WTA так как не защитила очки за прошлогодний турнир, где дошла до 1/8 финала.

Мария потеряет минимум 45 позиций и опустится на 132-ю строчку. Она выпала из топ-100 впервые с октября 2017 года, когда вернулась в сотню после дисквалификации за мельдоний.

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