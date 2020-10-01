Шаповалов вылетел во втором круге Roland Garros, Джокович сыграет с Галаном

Канадец Денис Шаповалов уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне в пятисетовом поединке в рамках второго круга Roland Garros — 5:7, 7:6 (7:5), 3:6, 6:3, 6:8.

В параллельном матче определился соперник Новака Джоковича. В третьем круге Roland Garros серб встретится с колумбийцем Даниэлем Элахи Галаном, который обыграл американца Тенниса Сандгрена.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Денис Шаповалов (Канада, 9) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 8:6

Даниэль Элахи Галан (Колумбия, LL) — Теннис Сандгрен (США) — 6:2, 6:2, 6:3