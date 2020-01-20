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Шаповалов и Чорич проиграли в первом круге Australian Open

20 января 2020, 06:40
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Канадец Денис Шаповалов в первом круге Australian Open проиграл венгру Мартону Фучовичу — 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 17 минут.

В параллельной встрече хорват Борна Чорич проиграл американцу Сэму Керри — 3:6, 4:6, 4:6.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 8) — Эндрю Харрис (Австралия, WC) — 6:3, 6:1, 6:3

Мартон Фучович (Венгрия) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 6:3, 6:7(7:9), 6:1, 7:6(7:3)

Рикардас Беранкис (Литва) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:2, 6:2

Сэм Керри (США) — Борна Чорич (Хорватия, 25) — 6:3, 6:4, 6:4

Йошихито Нишиока (Япония) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6(7:1)

Гвидо Пелья (Аргентина, 22) — Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) — 6:3, 7:5, 6:4

Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

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