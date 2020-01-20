Шаповалов и Чорич проиграли в первом круге Australian Open
Канадец Денис Шаповалов в первом круге Australian Open проиграл венгру Мартону Фучовичу — 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 3 часа и 17 минут.
В параллельной встрече хорват Борна Чорич проиграл американцу Сэму Керри — 3:6, 4:6, 4:6.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Маттео Берреттини (Италия, 8) — Эндрю Харрис (Австралия, WC) — 6:3, 6:1, 6:3
Мартон Фучович (Венгрия) — Денис Шаповалов (Канада, 13) — 6:3, 6:7(7:9), 6:1, 7:6(7:3)
Рикардас Беранкис (Литва) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 6:4, 6:2, 6:2
Сэм Керри (США) — Борна Чорич (Хорватия, 25) — 6:3, 6:4, 6:4
Йошихито Нишиока (Япония) — Ласло Джере (Сербия) — 6:4, 3:6, 6:2, 7:6(7:1)
Гвидо Пелья (Аргентина, 22) — Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) — 6:3, 7:5, 6:4
Дэниэл Эванс (Великобритания, 30) — Маккензи Макдональд (США) — 3:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:3