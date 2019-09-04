Шамиль Тарпищев: «Медведев сыграл очень грамотно»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что Даниил Медведев выбрал оптимальный вариант игры в четвертьфинале Открытого чемпионата США, в котором ему противостоял швейцарец Станислас Вавринка (7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1).

— В четвертьфинале Даниил больше боролся с самим собой и выбрал оптимальный вариант для собственных действий, оптимальный вариант игры, — цитирует «РИА Новости» Тарпищева. — Не затягивал розыгрыши, действовал разнообразно. В первом сете было необычное количество двойных, но ведь сам Даня сказал о проблемах с бедром после игры и отметил, что ему стало легче после того, как принял обезболивающие. Очень грамотно сыграл Медведев и не дал Вавринке преимущество в обмене ударов.

Отрадно, что, когда Медведев устал предельно в самом конце матча, стал подавать лучше. Так бывает у волевых людей: когда человек устает, мобилизация нервной системы срабатывает таким образом, что движения становятся чище, рациональнее. Когда было совсем невмоготу, Даня даже пошел к сетке и очень удачно сыграл. Не дал командовать сопернику парадом в розыгрышах, за исключением одного гейма.