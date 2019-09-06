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«Сейчас US Open во многом интересен именно из-за Медведева». Дмитриева — о взлете россиянина

6 сентября 2019, 19:44
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Телекомментатор Анна Дмитриева отметила, что Даниил Медведев стал новым именем в мире тенниса.

— Я бы вообще сказала, что сейчас US Open во многом интересен именно из-за Медведева, ведь открыто новое имя в мире тенниса, — цитирует RT Дмитриеву. — Независимо от результатов, Даня уже станет четвертой ракеткой мира.

Впереди только Федерер, Надаль и Джокович. Что касается Димитрова, он пока не раскрыл себя полностью и в рейтинге далек от этой четверки. Но игра не будет легкой, болгарин в форме и будет стремиться дать бой.

С Димитровым Медведев сыграет в полуфинале US Open.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/665698-medvedev-us-open-dmitrieva

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