Серена Уильямс в финале US Open отыгралась с матчбола на чужой подаче при счете 1:5
8 сентября 2019, 00:55
Американка Серена Уильямс смогла отыграться с матчбола при счете 1:5 в финальном матче US Open против Бьянки Андрееску. Первый сет 19-летняя канадка выиграла 6:3, а во втором повела 5:1.
В седьмом гейме Андрееску подавала и дошла до матчбола (40:30). Тем не менее, Уильямс смогла сделать брейк, затем взяла свою подачу, а затем еще один брейк, третий за сет. Наконец, десятый гейм она также выиграла и сравняла счет — 5:5. Матч продолжается.
Уильямс — шестикратная победительница US Open. Андрееску играет на турнире впервые в карьере.
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