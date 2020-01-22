Серена Уильямс: «Уверена, что должна играть лучше»

Американская теннисистка Серена Уильямс после победы над словенкой Тамарой Зиданшек (6:2, 6:3) во втором раунде Australian Open отметила, что ей нужно улучшать свою игру.

— Хороший матч для меня. Моя соперница проявила себя как боец. Ничего нового в этом для меня нет, — сказала американка в эфире телеканала Eurosport 1. — Мне пришлось бороться со своими внутренними проблемами. Уверена, что я должна стать лучше и не совершать столько ошибок. Знала, что хорошо бью с форхенда и бэкхенда, но я могла полагаться на свою подачу.

В третьем раунде Уильямс сыграет с китаянкой Ван Цян.