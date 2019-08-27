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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Серена Уильямс разгромила Шарапову в первом круге US Open

03:49
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Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open разгромно проиграла американке Серене Уильямс — 1:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час.

В личных встречах Шарапова проигрывает Уильямс — 3:20.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Серен Уильямс (США,8) — Мария Шарапова (Россия) — 6:1, 6:1

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