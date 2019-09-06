Серена Уильямс рассказала, как изменилась ее игра с момента начала карьеры

Американка Серена Уильямс, ставшая первой финалисткой US Open, отметила, что раньше ей становилось непросто играть только с четвертьфиналов.

— Когда я начинала, могла выигрывать много простых матчей, только с четвертьфиналов становилось чуть-чуть сложнее, — цитирует официальный сайт US Open Уильямс. — Сейчас — легких матчей просто нет. Все играют очень хорошо. Любой соперник играет намного лучше.

В финале она сыграет с канадкой Бьянкой Андрееску.