Серена Уильямс по-прежнему травмирована и вряд ли сыграет в разогревочном турнире перед "Уимблдоном"

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс, вероятно, не примет участия в разгоревочном турнире перед стартом "Уимблдона", сообщает Reuters со ссылкой на ее тренера Патрика Муратоглу. Традиционно перед британским турниром "Большого шлема" Серена и ее сестра Винус играют во Флориде. По словам ее тренера, спортсменка по-прежнему не восстановилась после травмы.

- Ее первая задача - восстановиться от травмы и избавиться от болей. Нам нужно усердно тренироваться. Если она сможет сыграть, здорово, но не знаю, получится ли это, - сказал Муратоглу.