Серена Уильямс обыграла Пиронкову и вышла в полуфинал US Open
9 сентября 2020, 21:33
В матче 1/4 финала US Open в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс обыграла болгарку Цветану Пиронкову (6:4, 3:6, 6:2)
В полуфинале Уильямс предстоит сыграть с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Серена Уильямс (США, 3) — Цветана Пиронкова (Болгария) — 4:6, 6:3, 6:2