Серена Уильямс и Возняцки вылетели с Australian Open

Американка Серена Уильямс сенсационно уступила китаянке Ван Цян в третьем круге турнира Australian Open.

Матч продолжался 2 часа 41 минуту. Отметим, что это всего вторая встреча теннисисток. В первый раз, в прошлом году, 38-летняя Уильямс победила Цян всего за 44 минуты. Китаянка впервые вышла в 1/8 финала Australian Open и второй раз — на «Больших шлемах».

В другой встрече датчанка Каролин Возняцки проиграла Онс Жабер из Туниса. Этот матч стал последним в карьере Возняцки. О завершении карьеры датчанка говорила еще в начале декабря прошлого года.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис) — Каролин Возняцки (Дания) — 7:5, 3:6, 7:5

Ван Цян (Китай, 27) — Серена Уильямс (США, 8) — 6:4, 6:7 (2:7), 7:5